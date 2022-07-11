Главный тренер 2DROTS подтвердил, что нападающий команды Турищев перейдёт в «Торпедо»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов подтвердил, что нападающий команды Максим Турищев продолжит карьеру в московском «Торпедо».
«У нас есть Турик (Максим Турищев. — Прим. «Чемпионата»). В ближайшее время он заключит контракт с «Торпедо». Я не знаю, какая у него фамилия, потому что у меня все погоняла. Бородюку он очень нравится. Мы с Александром Генриховичем разговаривали вчера. Дай бог, чтобы он заиграл. Парень с головой», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Турищев близок к заключению контракта с «Торпедо».
Турищев — воспитанник московского «Локомотива». Права на футболиста принадлежат «Ростову». В прошлом сезоне 20-летний форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
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