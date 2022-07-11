Актёр Баринов — о Fan ID: можно и футболистов на матчи не пускать: собрались, выпили, ушли

Известный российский актёр Валерий Баринов поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в РПЛ.

«Я для себя уже это вычеркнул, даже пробовать получить не буду. Когда на Госуслугах что-то нужно — не добьёшься. Что касается паспортов, то это просто убийство движения болельщиков. Если это задумано было, то сделано замечательно, они сумели. Если они хотели сделать лучше, то нет: лучше не стало.



Если раньше было немного болельщиков на трибунах, то теперь их не будет вообще. Они опять победили. Сейчас период, когда нация должна быть объединена. Спорт и футбол — это то, что объединяет нас, даже если ты болеешь за разные клубы. Есть общность — болельщики. Но тут взять и забрать у людей эту игрушку.



Я всё время вспоминаю Кикнадзе, который сказал: «А зачем вы нужны, болельщики?» Давайте сломаем все трибуны и оставим VIP-ложу тогда. Гораздо же дешевле будет, никаких паспортов не надо! Ещё можно и футболистов на матчи не пускать: собрались, выпили, ушли», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.