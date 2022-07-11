Александр Сухов вернулся в «Уфу»
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36-летний защитник Александр Сухов подписал контракт с футбольным клубом «Уфа», о чём сообщает официальный сайт команды.
Контракт подписан на один год. Ранее за «Уфу» игрок провёл 184 матча, забил три гола и сделал 13 голевых передач.
Сухов выступает за команду с 2013 года. Этим летом у него закончился контракт, с 1 июля игрок находился в статусе свободного агента.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, после чего уступила «Оренбургу» в стыковых матчах, поэтому теперь будет выступать в Первой лиге. Также из РПЛ вылетели казанский «Рубин» и тульский «Арсенал».
Первый матч нового сезона уфимцы проведут в воскресенье, 17 июля, в гостях с «Кубанью», представляющей Краснодар.
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