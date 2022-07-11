Ал. Мостовой: всё неорганизованно. Пока Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдёт
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Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о проблемах с оформлением паспорта болельщика (Fan ID).
«Ясно, что со временем всё нормализуется. Но то, что люди не могут оформить Fan ID — всё плохо и неорганизованно. Также многие говорят: «А зачем мне это надо вообще?» Многие будут ездить летом куда-то, будут сидеть и решать пойти на футбол завтра. Раньше ты купил билет и пошёл сразу. А сейчас ты этого не сделаешь, тебе Fan ID нужен.
Пока этот Fan ID будешь делать, половина чемпионата пройдёт. Много неожиданного нам преподносит начало нового сезона РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. Действующий чемпион страны — «Зенит».
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