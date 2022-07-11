Три замбийки отказались играть на Кубке Африки, боясь провалить тест на определение пола
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Три замбийские футболистки отказались выступать за национальную команду на женском Кубке Африки (CAF) из-за страха провалить тест на определение пола, сообщает BBC.
По информации источника, по этой причине на этот турнир в составе женской сборной Замбии было заявлено 22 футболистки вместо разрешённых регламентом 26 игроков.
Напомним, ранее капитан женской сборной Замбии Барбара Банда не была допущена до участия в Кубке Африки из-за аномальных анализов крови. У футболистки был выявлен чрезмерно высокий уровень тестостерона. Также отмечалось «мужское» телосложение девушки. Также сообщалось, что у ряда других футболисток сборной Замбии был зафиксирован повышенный уровень гормона после Олимпийских игр.
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