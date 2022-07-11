Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три замбийки отказались играть на Кубке Африки, боясь провалить тест на определение пола

Три замбийки отказались играть на Кубке Африки, боясь провалить тест на определение пола
Комментарии

Три замбийские футболистки отказались выступать за национальную команду на женском Кубке Африки (CAF) из-за страха провалить тест на определение пола, сообщает BBC.

По информации источника, по этой причине на этот турнир в составе женской сборной Замбии было заявлено 22 футболистки вместо разрешённых регламентом 26 игроков.

Напомним, ранее капитан женской сборной Замбии Барбара Банда не была допущена до участия в Кубке Африки из-за аномальных анализов крови. У футболистки был выявлен чрезмерно высокий уровень тестостерона. Также отмечалось «мужское» телосложение девушки. Также сообщалось, что у ряда других футболисток сборной Замбии был зафиксирован повышенный уровень гормона после Олимпийских игр.

Новость по теме
Звезда сборной Замбии испытала шок после провала теста на определение пола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022