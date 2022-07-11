Тренер сборной России по пляжному футболу заявил о намерении возглавить клуб Медиалиги

Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о возможности возглавить клуб Медийной футбольной лиги.

«Рановато пока о чём-то говорить. Окончательно не решено, что я буду главным тренером команды блогера Гудмакса. Наверное, хотелось бы попробовать себя в Медиалиге», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, вчера, 10 июля, на стадионе «ВТБ Арена» состоялся финал Медиалиги, в котором 2DROTS встречались с Basement и победили со счётом 4:0. На матче присутствовало 11 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что нападающий команды 2DROTS Максим Турищев продолжит карьеру в московском «Торпедо».

Под руководством Михаила Лихачёва сборная России по пляжному футболу трижды становилась чемпионом мира (2011, 2013, 2021), пять раз — победителем Евролиги.