Тренер сборной России по пляжному футболу заявил о намерении возглавить клуб Медиалиги

Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о возможности возглавить клуб Медийной футбольной лиги.
«Рановато пока о чём-то говорить. Окончательно не решено, что я буду главным тренером команды блогера Гудмакса. Наверное, хотелось бы попробовать себя в Медиалиге», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, вчера, 10 июля, на стадионе «ВТБ Арена» состоялся финал Медиалиги, в котором 2DROTS встречались с Basement и победили со счётом 4:0. На матче присутствовало 11 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что нападающий команды 2DROTS Максим Турищев продолжит карьеру в московском «Торпедо».
Под руководством Михаила Лихачёва сборная России по пляжному футболу трижды становилась чемпионом мира (2011, 2013, 2021), пять раз — победителем Евролиги.
- 11 июля 2022
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