Андреас Перейра перешёл в «Фулхэм» из «Манчестер Юнайтед»
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26-летний полузащитник Андреас Перейра перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Фулхэм», сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Контракт подписан на четыре года. Сумма сделки не разглашается.
Перейра родился в Бельгии, в 16 лет присоединился к «Манчестер Юнайтед». Дебют игрока за взрослую команду состоялся в матче Кубка лиги в августе 2014 года, в том же сезоне полузащитник сыграл свой первый матч в АПЛ.
Перейра провёл один матч за сборную Бразилии.
В прошлом сезоне полузащитник играл в бразильском «Фламенго» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». На тех же условиях Перейра ранее также выступал в итальянском «Лацио», испанских «Валенсии» и «Гранаде».
Сезон АПЛ начнётся для «Фулхэма», нового клуба игрока, встречей с «Ливерпулем» 6 августа.
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