Сын Бекхэма забил гол прямым ударом со штрафного

Игрок дубля «Интер Майами» Ромео Бекхэм, 19-летний сын бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, продемонстрировал мастерство в исполнении штрафных ударов в матче MLS Next Pro со второй командой «Орландо Сити».



Ромео отдал результативную передачу в этой встрече, а затем забил гол прямым ударом со штрафного. Матч завершился победой второй команды «Интер Майами» со счётом 3:1.

Ранее Ромео Бекхэм играл за молодёжные команды лондонского «Арсенала» и «Интер Майми». Клуб «Интер Майами» принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.

Дэвид Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», цвета клуба он защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок.