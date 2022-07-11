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Сын Бекхэма забил гол прямым ударом со штрафного

Сын Бекхэма забил гол прямым ударом со штрафного
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Игрок дубля «Интер Майами» Ромео Бекхэм, 19-летний сын бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, продемонстрировал мастерство в исполнении штрафных ударов в матче MLS Next Pro со второй командой «Орландо Сити».

Ромео отдал результативную передачу в этой встрече, а затем забил гол прямым ударом со штрафного. Матч завершился победой второй команды «Интер Майами» со счётом 3:1.

Ранее Ромео Бекхэм играл за молодёжные команды лондонского «Арсенала» и «Интер Майми». Клуб «Интер Майами» принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.

Дэвид Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», цвета клуба он защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок.

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