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В 2DROTS высказались о возможном участии команды в Кубке России

В 2DROTS высказались о возможном участии команды в Кубке России
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Дмитрий Кузнецов, бывший футболист ЦСКА и нынешний главный тренер 2DROTS, высказался о возможном участии команды в Кубке России.

«Некоторым болельщикам и специалистам будет смешно, но нас это вызов. Приятно, что 2DROTS пригласили участвовать в Кубке России. Надо готовиться, потому что остальные команды тренируются каждый день. У нас же любительская лига — тренируемся два раза в неделю! Очень тяжело конкурировать с теми, у кого есть регулярный чемпионат. Если получим Wild card, то будем тренироваться каждый день, чтобы конкурировать с командами Второй лиги. Я уже не говорю про Первую лигу — это совсем тяжело. Если шанс дают, то его надо использовать — как в «Рокки», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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