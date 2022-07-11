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В «Милане» назвали ложью информацию об интересе клуба к Алексею Миранчуку

В «Милане» назвали ложью информацию об интересе клуба к Алексею Миранчуку
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Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара отреагировал на информацию об интересе клуба к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь. Миранчук — хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать», — сказал Массара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее портал Calciomercatoweb сообщал, что «Милан» рассматривает возможность обменять хавбека Томмазо Побега на Миранчука.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, куда перешёл из «Локомотива». Контракт российского игрока с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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