Сборная Австрии открыла счёт в матче с Северной Ирландией

Сегодня, 11 июля, проходит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года между сборными Австрии и Северной Ирландии. Команды играют на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне (Англия). Стартовый свисток рефери прозвучал в 19:00 мск.

На 19-й минуте полузащитница сборной Австрии Катарина Шихтль вывела австриек вперёд.

На встрече работает бригада арбитров во главе с судьёй Эмикар Кальдерас. Ассистенты рефери — её соотечественница Мигдалия Родригес Чирино и колумбийка Мари Бланко Боливар.

Напомним, в матче-открытии чемпионата Европы сборная Австрия уступила сборной Англии со счётом 0:1. Северная Ирландия в матче первого тура также потерпела поражение в первой игре группового этапа, проиграв Норвегии со счётом 1:4.