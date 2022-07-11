Сборная Австрии открыла счёт в матче с Северной Ирландией
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Сегодня, 11 июля, проходит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года между сборными Австрии и Северной Ирландии. Команды играют на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне (Англия). Стартовый свисток рефери прозвучал в 19:00 мск.
На 19-й минуте полузащитница сборной Австрии Катарина Шихтль вывела австриек вперёд.
На встрече работает бригада арбитров во главе с судьёй Эмикар Кальдерас. Ассистенты рефери — её соотечественница Мигдалия Родригес Чирино и колумбийка Мари Бланко Боливар.
Напомним, в матче-открытии чемпионата Европы сборная Австрия уступила сборной Англии со счётом 0:1. Северная Ирландия в матче первого тура также потерпела поражение в первой игре группового этапа, проиграв Норвегии со счётом 1:4.
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