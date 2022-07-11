«Так горжусь тобой». Дэвид Бекхэм отреагировал на гол сына прямым ударом со штрафного

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на гол сына Ромео прямым ударом со штрафного.
«Молодец, приятель, так горжусь тобой. Первый гол в футболке «Интер Майами», — написал Бекхэм на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 19-летний Ромео Бекхэм, выступающий за дубль «Интер Майами», забил гол в матче МЛС Next Pro со второй командой «Орландо Сити». Матч завершился победой второй команды «Интер Майами» со счётом 3:1.
Ранее Ромео Бекхэм играл за молодёжные команды лондонского «Арсенала» и «Интер Майами». Клуб «Интер Майами» принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом. Во время игровой карьеры Дэвид Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».
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