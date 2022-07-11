«Астон Вилла» арендовала Аугустинссона
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28-летний защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон проведёт сезон в бирмингемской «Астон Вилле» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.
Права на игрока принадлежат андалусийской «Севилье», за которую игрок выступал в прошлом сезоне. Аугустинссон перешёл в испанский клуб в августе 2021 года из бременского «Вердера».
За сборную Швеции у защитника 46 матчей и два забитых мяча. Он является участником чемпионата Европы — 2016 и чемпионата мира — 2018.
В прошлом сезоне Аугустинссон провёл 27 матчей и отдал одну голевую передачу. Он выступал за «Севилью» как во внутренних турнирах, так и в еврокубках.
В первом туре АПЛ «Астон Вилла», новый клуб защитника, сыграет в гостях с «Борнмутом» 6 августа.
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