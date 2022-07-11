Источник: «Шальке» отклонил предложение «Локомотива» по нападающему
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Немецкий клуб «Шальке-04» отказался продавать московскому «Локомотиву» нападающего Мариуса Бюльтера, сообщает «РБ Спорт».
В прошлом сезоне 29-летний немец забил 12 голов и сделал 13 голевых передач в 34 матчах во всех турнирах.
Бюльтер перешёл в состав «Шальке-04» из клуба «Унион Берлин» за € 800 тыс. летом 2021 года.
Контракт форварда с командой из Гельзенкирхена истекает в конце июня 2024 года. Сейчас портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в € 2 млн.
Напомним, прошлый сезон «Шальке-04» провёл во второй Бундеслиге, где занял первое место, набрав 65 очков в 34 матчах. Также на повышение отправился бременский «Вердер».
Первый матч нового сезона клуб из Гельзенкирхена проведёт с «Кёльном» 7 августа.
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