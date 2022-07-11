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Гаджиев рассказал о переговорах с Мостовым о назначении главным тренером клуба Медиалиги

Гаджиев рассказал о переговорах с Мостовым о назначении главным тренером клуба Медиалиги
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Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о переговорах с бывшим футболистом Александром Мостовым о назначении на пост главного тренера клуба Медиалиги.

«Удивляться здесь нечему. Если немного покопаться в истории наших взаимоотношений, то с Мостовым мы дружим уже много лет. Хотя сошлись на любви к хоккею, а не к футболу. Дальше пошло-поехало. Думаю, раз уж мы теперь заходим в футбольное коммьюнити, то Александр был бы для нас очень хорошим подспорьем. Мостовой точно усилил бы нашу команду. Речь идёт о Мостовом в качестве тренера. Мы с ним находимся в стадии переговоров. Не успели сейчас увидеться, но активно беседуем по телефону», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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