Гаджиев рассказал о переговорах с Мостовым о назначении главным тренером клуба Медиалиги

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о переговорах с бывшим футболистом Александром Мостовым о назначении на пост главного тренера клуба Медиалиги.



«Удивляться здесь нечему. Если немного покопаться в истории наших взаимоотношений, то с Мостовым мы дружим уже много лет. Хотя сошлись на любви к хоккею, а не к футболу. Дальше пошло-поехало. Думаю, раз уж мы теперь заходим в футбольное коммьюнити, то Александр был бы для нас очень хорошим подспорьем. Мостовой точно усилил бы нашу команду. Речь идёт о Мостовом в качестве тренера. Мы с ним находимся в стадии переговоров. Не успели сейчас увидеться, но активно беседуем по телефону», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.