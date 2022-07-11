Женский Евро принесёт Англии большие деньги. Ожидается, что фанаты потратят € 1,5 млрд

Чемпионат Европы по футболу среди женщин, стартовавший 6 июля в Англии, должен принести стране огромный доход. Ожидается, что за время турнира фанаты потратят € 1,5 млрд, сообщает Daily Post со ссылкой на исследование Voucher Codes.
По оценкам, игры Евро на стадионе, в барах, ресторанах и других общественных местах Великобритании посмотрят 18,9 миллиона фанатов.
Ожидается, что на еду и напитки, которые будут приобретены в связи с просмотром матчей, будет потрачено около € 898,2 млн.
Согласно исследованию, по завершении группового этапа в сфере розничной торговли уже будет куплено товаров на сумму, примерно равную € 702,6 млн.
Также ожидается, что, готовясь к турниру, британцы потратят около € 83 млн на спортивную одежду и € 37,9 млн на сувениры.
Если сложить предполагаемые расходы во всех связанных экономических секторах, то общая сумма составит примерно € 1,5 млрд, что принесёт огромную пользу экономике Великобритании.
- 11 июля 2022
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