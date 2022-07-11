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Англия — Норвегия: составы команд на матч женского чемпионата Европы — 2022

Англия — Норвегия: составы команд на матч женского чемпионата Европы — 2022
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Стали известны составы женских сборных Англии и Норвегии на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу женских сборных Англии и Норвегии покажет телеканал «Матч!».

Сборная Англии: Ирпс, Бронз, Брайт, Уильямсон, Дэйли, Стэнуэй, Уолш, Кирби, Мид, Уайт, Хемп.

Сборная Норвегии: Петтерсен, Блэкстад, Торисдоттир, Мьельде, Хансен, Энген, Бё Риса, Райтен, Севик, Грэм Хансен, Хегерберг.

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим обладателем турнира является сборная Нидерландов.

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