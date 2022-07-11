Источник: «Пари НН» не собирается подписывать Жиркова

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» не планирует подписывать бывшего полузащитника сборной России 38-летнего Юрия Жиркова.

«Мы не рассматриваем приглашение Юрия Жиркова», – приводит слова генерального директора клуба из Нижнего Новгорода Metaratings.

В сезоне-2021/2022 Жирков провёл три матча за «Химки». 27 июня было объявлено о расторжении контракта полузащитника с подмосковной командой.

Ранее сам игрок отмечал, что возможен вариант, при котором он завершит карьеру профессионального футболиста.

За свою карьеру Жирков выступал за тамбовский «Спартак», московские ЦСКА и «Динамо», лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит».

В 2005 году вместе с ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.

За сборную России у Жиркова 105 матчей и два забитых мяча.