Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, возможна ли конкуренция с «Зенитом» среди клубов РПЛ
Поделиться
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
«Возможна ли конкуренция в РПЛ? «Зенит» силён, но как показал прошлый сезон, они могут даже в Кубке России проигрывать командам и не выходить в финал. Сезон длинный. Всё возможно. В этом году «Динамо» держалось до конца. В следующем, может, кто-то другой составит конкуренцию. «Зенит» расслабится или иностранцы уедут. Много может быть ситуаций, при которых петербуржцы не смогут выглядеть сильными на сто процентов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш турнира начнётся 15 июля.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
22:18
-
22:18
-
22:14
-
22:02
-
21:45
-
21:42
-
21:35
-
21:21
-
21:15
-
21:12
-
21:01
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:40
-
20:23
-
20:16
-
20:04
-
20:01
-
19:50
-
19:45
-
19:31
-
19:24
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
18:56
-
18:43
-
18:40
-
18:32
-
18:32
-
18:14
-
18:06
-
18:02
-
17:55
Партнерский контент