Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, возможна ли конкуренция с «Зенитом» среди клубов РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Возможна ли конкуренция в РПЛ? «Зенит» силён, но как показал прошлый сезон, они могут даже в Кубке России проигрывать командам и не выходить в финал. Сезон длинный. Всё возможно. В этом году «Динамо» держалось до конца. В следующем, может, кто-то другой составит конкуренцию. «Зенит» расслабится или иностранцы уедут. Много может быть ситуаций, при которых петербуржцы не смогут выглядеть сильными на сто процентов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш турнира начнётся 15 июля.