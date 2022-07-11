Англия открыла счёт в матче с Норвегией на женском Евро-2022
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Женская сборная Англии на 12-й минуте вышла вперёд в матче со сборной Норвегии. Гол с пенальти забила нападающая Джорджия Стэнуэй.
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