Агент Бийола отреагировал на новость, что ЦСКА и «Удинезе» согласовали трансфер футболиста

Роберт Чибеж, агент словенского игрока московского ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал новость о трансфере футболиста в итальянский «Удинезе».

«Я не знаю, согласовали ли ЦСКА и «Удинезе» трансфер Бийола. Никто из ЦСКА ничего мне об этом не говорил», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось, что Бийол отправился на медосмотр для итальянского клуба.

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В прошлом сезоне Бийол провёл за ЦСКА 30 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.