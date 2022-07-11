Агент Бийола отреагировал на новость, что ЦСКА и «Удинезе» согласовали трансфер футболиста
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Роберт Чибеж, агент словенского игрока московского ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал новость о трансфере футболиста в итальянский «Удинезе».
«Я не знаю, согласовали ли ЦСКА и «Удинезе» трансфер Бийола. Никто из ЦСКА ничего мне об этом не говорил», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее сообщалось, что Бийол отправился на медосмотр для итальянского клуба.
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В прошлом сезоне Бийол провёл за ЦСКА 30 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.
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