Халк пожаловался на послематчевые слова судьи-гиганта

Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк пожаловался на арбитра Андерсона Даронко, который обслуживал матч бразильской Серии А с «Сан-Паулу» (0:0).
Во время встречи Халк несколько раз обратился к судье. После игры Даронко посоветовал футболисту быть осторожнее в своих высказываниях.
«Когда игра завершилась, он сказал: «Будь осторожен с тем, что говоришь во всеуслышание». Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Потому что это не последний матч вашей команды, который я буду обслуживать». Это угроза или нет? Я не знаю. Этот разговор состоялся на глазах у моих детей», — приводит слова Халка UOL.
Напомним, Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. С 2012 по 2016 год бразильский футболист защищал цвета «Зенита».
Андерсона Даронко называют самым крупным судьёй мира. Он часто становится героем различных мемов в социальных сетях.
- 11 июля 2022
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