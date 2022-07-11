Англия удвоила преимущество в матче с Норвегией на женском Евро

Сегодня, 11 июля, в Брайтоне проходит матч второго тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин между Англией и Норвегией. Англичанки удвоили своё преимущество.

После проверки с помощью системы VAR был засчитан второй мяч сборной Англии в ворота норвежек на чемпионате Евро-2022. На 15-й минуте матча отличилась нападающая Лорен Хемп.

Ранее за сборную Англии с пенальти забила Джорджия Стэнуэй.

Матч Англия — Норвегия обслуживает бригада арбитров во главе с Рим Хуссейн из Германии. Помогают ей Катрин Рафальски (Германия) и Сюзанн Кюнг (Швейцария). Резервный арбитр — Эстер Штаубли (Швейцария).

Женский чемпионат Европы по футболу начался 6 июля. Турнир проходит в Великобритании. Финальная игра состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.