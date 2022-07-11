Англичанки забили третий мяч в ворота норвежек

Сборная Англии проводит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 с командой Норвегии. Встреча началась в 22:00 мск. Игра проходит в городе Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер — Зе Амекс».

После ошибки сборной Норвегии в обороне на 29-й минуте нападающая сборной Англии Эллен Уайт забила третий мяч в матче женского чемпионата Европы-2022. Спустя полчаса игры англичанки ведут со счётом 3:0.

Ранее отличились нападающие Джорджия Стэнуэй и Лорен Хемп.

В первом туре Англия обыграла Австрию со счётом 1:0, а Норвегия разгромила Северную Ирландию — 4:1. Сегодня Австрия переиграла Северную Ирландию — 2:0.

Женский чемпионат Европы по футболу начался 6 июля. Турнир проходит в Великобритании. Финальная игра состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.