Англия громит Норвегию со счётом 6:0 после первого тайма на женском чемпионате Европы

Сборная Англии проводит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 с командой Норвегии. Первый тайм встречи завершился со счётом 6:0 в пользу хозяек турнира — англичанок.

Дубли в составе Англии оформили Эллен Уайт и Бет Мид, по голу забили Джорджия Стэнуэй (с пенальти) и Лорен Хемп. В активе Мид и Хемп также по голевой передаче. Впереди — второй тайм.

Примечательно, что в составе Норвегии играет обладательница «Золотого мяча» Ада Хегерберг, которая была практически незаметна в первые 45 минут.

В первом туре Англия обыграла Австрию со счётом 1:0, а Норвегия разгромила Северную Ирландию — 4:1. Сегодня Австрия переиграла Северную Ирландию — 2:0.

Женский чемпионат Европы по футболу начался 6 июля. Финальная игра состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.