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Билялетдинов: не думаю, что «Локомотив» способен бороться за чемпионство в новом сезоне

Билялетдинов: не думаю, что «Локомотив» способен бороться за чемпионство в новом сезоне
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Бывший полузащитник московского «Локомотива», ливерпульского «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, как оценивает шансы железнодорожников на победу в Премьер-Лиге.

«Трудно сказать, сможет ли «Локомотив» в грядущем сезоне бороться за чемпионство. Да, у железнодорожников много молодёжи, но, допустим, «Динамо» со своими молодыми игроками два сезона работали для того, чтобы бороться за чемпионство в минувшем сезоне.

Пока на длинной дистанции обыграть петербуржцев будет очень трудно. Для чемпионской борьбы надо рассчитать силы на сезон и идти без спадов, как это делают сине-бело-голубые. Не уверен, что «Локомотив» сейчас способен на это», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.

В составе железнодорожников за свою карьеру полузащитник провёл 186 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 28 голевых передач.

«Локомотив» в прошлом сезоне РПЛ занял шестое место. Новый чемпионат клуб начнёт в это воскресенье, 17 июля, матчем с «Пари НН».

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