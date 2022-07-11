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Стало известно, когда начнётся новый розыгрыш чемпионата Украины

Стало известно, когда начнётся новый розыгрыш чемпионата Украины
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Министр спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, когда стартует новый сезон в чемпионате Украины.

«Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа – в День государственного флага. Договорились наработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения. Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

У стадионов обязательно наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧП. Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, на Украине очень важно», — приводит слова Гутцайта Sport.ua.

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