Англия выигрывает у Норвегии 8:0, Бет Мид оформила хет-трик

Сборная Англии проводит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 с командой Норвегии. Англия ведёт со счётом 8:0.

На 81-й минуте нападающая сборной Англии Бет Мид оформила хет-трик.

Также по ходу матча дубль в составе Англии оформила Эллен Уайт, по голу забили Джорджия Стэнуэй (с пенальти), Лорен Хемп и Алессия Руссо. В активе Мид и Хемп также по голевой передаче.

Интересно, что в составе Норвегии играла обладательница «Золотого мяча» Ада Хегерберг, которая была практически незаметна в течение всего матча. На 75-й минуте нападающая была заменена.

Женский чемпионат Европы по футболу начался 6 июля. Финальная игра состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.

В матче-открытии англичанки переиграли австриек со счётом 1:0.