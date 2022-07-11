Англия выигрывает у Норвегии 8:0, Бет Мид оформила хет-трик
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Сборная Англии проводит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 с командой Норвегии. Англия ведёт со счётом 8:0.
На 81-й минуте нападающая сборной Англии Бет Мид оформила хет-трик.
Также по ходу матча дубль в составе Англии оформила Эллен Уайт, по голу забили Джорджия Стэнуэй (с пенальти), Лорен Хемп и Алессия Руссо. В активе Мид и Хемп также по голевой передаче.
Интересно, что в составе Норвегии играла обладательница «Золотого мяча» Ада Хегерберг, которая была практически незаметна в течение всего матча. На 75-й минуте нападающая была заменена.
Женский чемпионат Европы по футболу начался 6 июля. Финальная игра состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.
В матче-открытии англичанки переиграли австриек со счётом 1:0.
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