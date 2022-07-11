Сборная Англии разгромила Норвегию со счётом 8:0 на женском Евро

Сегодня, 11 июля, завершился матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Англия — Норвегия. Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Национальная команда Англии одержала разгромную победу — 8:0.

Бет Мид оформила хет-трик в этом матче. Она отличилась на 34-й, 38-й и 81-й минутах.

На 29-й и 41-й минутах дубль оформила Эллен Уайт.

По голу забили Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп и Алессия Руссо. На 12-й минуте Стэнуэй с пенальти открыла счёт в матче. Через три минуты Хемп удвоила преимущество англичанок. Алессия Руссо отличилась на 66-й минуте.

Обладательница «Золотого мяча», лидер сборной Норвегии Ада Хегерберг не отметилась важными действиями и была заменена на 75-й минуте.

В другой встрече, состоявшейся сегодня в этой же группе, Австрия переиграла Северную Ирландию со счётом 2:0.