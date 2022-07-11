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Сборная Англии разгромила Норвегию со счётом 8:0 на женском Евро

Сборная Англии разгромила Норвегию со счётом 8:0 на женском Евро
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Сегодня, 11 июля, завершился матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Англия — Норвегия. Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Национальная команда Англии одержала разгромную победу — 8:0.

Бет Мид оформила хет-трик в этом матче. Она отличилась на 34-й, 38-й и 81-й минутах.

На 29-й и 41-й минутах дубль оформила Эллен Уайт.

По голу забили Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп и Алессия Руссо. На 12-й минуте Стэнуэй с пенальти открыла счёт в матче. Через три минуты Хемп удвоила преимущество англичанок. Алессия Руссо отличилась на 66-й минуте.

Обладательница «Золотого мяча», лидер сборной Норвегии Ада Хегерберг не отметилась важными действиями и была заменена на 75-й минуте.

В другой встрече, состоявшейся сегодня в этой же группе, Австрия переиграла Северную Ирландию со счётом 2:0.

ЧЕ-2022 (ж). Группа A. 2-й тур
11 июля 2022, понедельник. 22:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
8 : 0
Норвегия (ж)
1:0 Стэнуэй – 12' (пен)   2:0 Хемп – 15'   3:0 Уайт – 29'   4:0 Мид – 34'   5:0 Мид – 38'   6:0 Уайт – 41'   7:0 Руссо – 66'   8:0 Мид – 81'
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