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Сборная Англии — первая команда, забившая 8 голов в истории женских чемпионатов Европы

Сборная Англии — первая команда, забившая 8 голов в истории женских чемпионатов Европы
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Женская сборная Англии забила восемь безответных мячей в ворота национальной команды Норвегии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022.

Таким образом, английская команда стала первой сборной в истории, забившей восемь голов в одном матче женского чемпионата Европы.

Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). В следующем заключительном туре группового этапа Евро-2022 среди женских сборных Англия сыграет с командой Северной Ирландии. Игра состоится 15 июля на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Команда Норвегии в тот же день проведёт встречу с женской сборной Австрии.

Действующими чемпионками Европы являются футболистки сборной Нидерландов.

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