Сборная Англии — первая команда, забившая 8 голов в истории женских чемпионатов Европы

Женская сборная Англии забила восемь безответных мячей в ворота национальной команды Норвегии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022.



Таким образом, английская команда стала первой сборной в истории, забившей восемь голов в одном матче женского чемпионата Европы.



Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). В следующем заключительном туре группового этапа Евро-2022 среди женских сборных Англия сыграет с командой Северной Ирландии. Игра состоится 15 июля на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Команда Норвегии в тот же день проведёт встречу с женской сборной Австрии.

Действующими чемпионками Европы являются футболистки сборной Нидерландов.