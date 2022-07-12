Сборная Англии — первая команда, забившая 8 голов в истории женских чемпионатов Европы
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Женская сборная Англии забила восемь безответных мячей в ворота национальной команды Норвегии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022.
Таким образом, английская команда стала первой сборной в истории, забившей восемь голов в одном матче женского чемпионата Европы.
Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). В следующем заключительном туре группового этапа Евро-2022 среди женских сборных Англия сыграет с командой Северной Ирландии. Игра состоится 15 июля на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Команда Норвегии в тот же день проведёт встречу с женской сборной Австрии.
Действующими чемпионками Европы являются футболистки сборной Нидерландов.
Новость по темеСборная Англии разгромила Норвегию со счётом 8:0 на женском Евро
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