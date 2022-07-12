Джикия: респект Лёве «Би-2» и МакSим, которые показали свою любовь к «Спартаку»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил болельщиков и музыкантов за поддержку на матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4).



«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись. Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России! Около ста человек с ограниченными возможностями приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!



Респект Лёве «Би-2» и МакSим, которые, как и мы, были на поле против стадиона и принципиально сохранили верность красно-белым цветам и показали свою любовь к клубу!



Впереди новый и сложный сезон. Мы верим в свои силы и вашу поддержку! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» — написал Джикия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, солист группы «Би-2» Лёва Бортник после матча вышел на сцену в шарфе «Спартака». Болельщики на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге освистали музыканта.