Поль Погба — о переходе в «Ювентус»: дом, милый дом

Полузащитник Поль Погба, недавно ставший игроком туринского «Ювентуса», прокомментировал переход в клуб.
«Как мы говорим по-английски: «Дом, милый дом». Я чувствую себя очень хорошо. С первых дней могу сказать, что здесь действительно царит потрясающая атмосфера, которую я не могу объяснить. Но я очень счастлив и с нетерпением жду возможности начать играть за «Ювентус».
«Ювентус» дал мне возможность быть Погба. Эта футболка и этот клуб — всё для меня, и я хочу вернуть ту радость, которую они мне дарили, и уважать эту команду. Также хочу выигрывать трофеи. Потому что эта футболка и эта команда заслуживают только одного: побед и всегда быть первыми.
Я всегда был на связи с «Ювентусом». Потом я говорил с Павлом Недведом и с президентом Андреа Аньелли. Они говорили мне правду, и моё сердце выбрало. Я очень хорошо обдумал это решение и приехал сюда. Я очень счастлив. Я буду счастлив ещё больше, когда мы выиграем трофей. Вперёд, «Ювентус», до конца. Мы вместе», — приводит слова Погба Footmercato.
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