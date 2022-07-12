Женская сборная Англии не проигрывает на протяжении 16 матчей подряд. Разница голов — 93:3

Вчера, 11 июля, сборная Англии обыграла национальную команду Норвегии в матче чемпионата Европы 2022 года среди женщин со счётом 8:0.



Данная победа стала для англичанок 16-й подряд под руководством тренера Сарины Вигман. С сентября 2021 года, когда Вигман заняла пост главного тренера сборной Англии, команда одержала 14 побед и дважды сыграла вничью. Общая разница голов за последние 16 матчей – 93:3.

Напомним, Англия стала первой сборной в истории, забившей восемь голов в одном матче женского чемпионата Европы. Также в матче с Норвегией сборная Англии установила рекорд установила рекорд по наибольшему преимуществу после первого тайма в истории женских чемпионатов Европы (6:0).

После двух сыгранных туров в группе D сборная Англии, набрав 6 очков, обеспечила себе досрочный выход в 1/4 финала чемпионата Европы – 2022. В следующем, заключительном, туре группового этапа Евро-2022 Англия сыграет с командой Северной Ирландии. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия).