«Барселона» сделала последнее предложение «Баварии» по Левандовскому

«Барселона» сделала «Баварии» последнее предложение по нападающему Роберту Левандовскому, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб предложил «Баварии» € 50 млн и хочет, чтобы мюнхенцы как можно скорее приняли это предложение. Самому нападающему «Барселона» предложила трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.

Сообщается, что Левандовски думает только о том, чтобы как можно скорее приехать в «Барселону». Отмечается, его не интересуют предложения, которые он получил от других клубов, таких как «ПСЖ» или «Челси».

Ранее сообщалось, что Левандовски сегодня, 12 июля, вернётся в расположение «Баварии» после отпуска и возобновит тренировки.

Ранее Левандовски заявил, что больше не хочет играть за «Баварию». Его контракт с клубом истекает в 2023 года.