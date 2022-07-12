«Барселона» сделала последнее предложение «Баварии» по Левандовскому

«Барселона» сделала «Баварии» последнее предложение по нападающему Роберту Левандовскому, сообщает Sport.es.
По данным источника, каталонский клуб предложил «Баварии» € 50 млн и хочет, чтобы мюнхенцы как можно скорее приняли это предложение. Самому нападающему «Барселона» предложила трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.
Сообщается, что Левандовски думает только о том, чтобы как можно скорее приехать в «Барселону». Отмечается, его не интересуют предложения, которые он получил от других клубов, таких как «ПСЖ» или «Челси».
Ранее сообщалось, что Левандовски сегодня, 12 июля, вернётся в расположение «Баварии» после отпуска и возобновит тренировки.
Ранее Левандовски заявил, что больше не хочет играть за «Баварию». Его контракт с клубом истекает в 2023 года.
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