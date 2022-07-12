Тибо Куртуа поделился ожиданиями на предстоящий сезон

Вратарь мадридского «Реала» и сборной «Бельгии» Тибо Куртуа рассказал, как провёл отпуск, и поделился ожиданиями на предстоящий сезон.
«У меня было время расслабиться и освежить голову. Играть с детьми, проводить время с семьей и друзьями было полезно, потому что в течение сезона ты думаешь только о следующей игре. В течение первых трех недель я не тренировался, моё тело отдохнуло. Затем я приступил к тренировкам в зале, а потом на поле. Я уже оправился от травмы и готов к началу предсезонки.
Я с нетерпением жду нового сезона. «Реал» серьёзно настроен. Команда очень голодна, и совсем скоро всё начнется с Суперкубка Европы. Чемпионат мира в Катаре сделает сезон ещё более напряженным, чем любой другой», — приводит слова Куртуа Marca.
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