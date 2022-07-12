Бывший главный тренер московского «Спартака», португалец Руй Витория назначен на пост главного тренера сборной Египта, сообщается в официальном «твиттере» Футбольной Ассоциации Египта.
В качестве тренера Витория вместе с лиссабонской «Бенфикой» дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка Португалии, по разу выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Тренируя «Ан-Наср» Руй становился чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.
Витория по два раза признавался лучшим тренером чемпионата Португалии и тренером месяца в чемпионате Саудовской Аравии.
Контракт рассчитан на четыре года. Египет стал первой сборной в тренерской карьере Витории. Португалец не тренировал с момента ухода из «Спартака» в декабре 2021 года.
Самые возрастные тренеры в футболе
- 12 июля 2022
-
05:51
-
05:37
-
05:34
-
05:30
-
05:06
-
05:02
-
04:56
-
04:15
-
04:10
-
03:55
-
03:47
-
03:35
-
02:59
-
02:26
-
02:02
-
01:23
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:46
-
00:44
-
00:23
-
00:13
-
00:13
- 11 июля 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
22:57
-
22:46
-
22:38
-
22:33