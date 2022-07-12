Бывший главный тренер московского «Спартака», португалец Руй Витория назначен на пост главного тренера сборной Египта, сообщается в официальном «твиттере» Футбольной Ассоциации Египта.

В качестве тренера Витория вместе с лиссабонской «Бенфикой» дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка Португалии, по разу выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Тренируя «Ан-Наср» Руй становился чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.

Витория по два раза признавался лучшим тренером чемпионата Португалии и тренером месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

Контракт рассчитан на четыре года. Египет стал первой сборной в тренерской карьере Витории. Португалец не тренировал с момента ухода из «Спартака» в декабре 2021 года.

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