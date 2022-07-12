Три гранда интересуются Мемфисом Депаем

Три футбольных гранда интересуются нападающим сборной Нидерландов и «Барселоны» Мемфисом Депаем, сообщает AS.



По информации издания, форвардом всерьёз интересуются «Тоттенхэм Хотспур», «Интер» и «Ювентус». Каталонский клуб готов расстаться с нападающим сборной Нидерландов за € 25 млн.



Ранее сообщалось, голландец не возражает против перехода в стан «шпор», так как они будут выступать на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, что является для него важным фактором.



Нынешний контракт Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Его нынешнюю стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 35 млн.



В завершившемся сезоне Ла Лиги Депай провёл за «Барселону» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Новость по теме Депай: прежде чем вернуться в «Барселону», я бы хотел продлить свой отпуск