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Три гранда интересуются Мемфисом Депаем

Три гранда интересуются Мемфисом Депаем
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Три футбольных гранда интересуются нападающим сборной Нидерландов и «Барселоны» Мемфисом Депаем, сообщает AS.

По информации издания, форвардом всерьёз интересуются «Тоттенхэм Хотспур», «Интер» и «Ювентус». Каталонский клуб готов расстаться с нападающим сборной Нидерландов за € 25 млн.

Ранее сообщалось, голландец не возражает против перехода в стан «шпор», так как они будут выступать на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, что является для него важным фактором.

Нынешний контракт Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Его нынешнюю стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 35 млн.

В завершившемся сезоне Ла Лиги Депай провёл за «Барселону» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

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