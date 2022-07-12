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«Аякс» хочет приобрести защитника сборной Украины

«Аякс» хочет приобрести защитника сборной Украины
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Центральный защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе», сообщает UA-Футбол со ссылкой на украинского комментатора Виктора Вацко.

«Правда в том, что Матвиенко в шорт-листе „Аякса“ на позицию левого центрального защитника. Всё будет зависеть от того, продаст ли „Аякс“ своего основного игрока на этой позиции Лисандро Мартинеса, которым интересуется „МЮ“, — приводит слова Вацко источник.

Николай Матвиенко является воспитанником «Шахтёра» и находится в системе клуба с 2015 года, проведя на «Шахтёр» в общей сложности 131 матч, забив шесть голов и отдав семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в € 11 млн.

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