«Аякс» хочет приобрести защитника сборной Украины

Центральный защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе», сообщает UA-Футбол со ссылкой на украинского комментатора Виктора Вацко.
«Правда в том, что Матвиенко в шорт-листе „Аякса“ на позицию левого центрального защитника. Всё будет зависеть от того, продаст ли „Аякс“ своего основного игрока на этой позиции Лисандро Мартинеса, которым интересуется „МЮ“, — приводит слова Вацко источник.
Николай Матвиенко является воспитанником «Шахтёра» и находится в системе клуба с 2015 года, проведя на «Шахтёр» в общей сложности 131 матч, забив шесть голов и отдав семь результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в € 11 млн.
Погба отказался оставлять автограф на футболке «МЮ» для фаната.
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