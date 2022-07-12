Хамес Родригес может перейти в «Рому»

Колумбийский полузащитник «Аль-Райяна» Хамес Родригес может перейти в римскую «Рому», сообщает AS.
По информации источника, Родригес твёрдо решил для себя вернуться в чемпионат из Европы. «Рома» для него – один из лучших вариантов, ведь команду тренирует португалец Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что «Ботафого» вполне готов удовлетворить требования «Аль-Райяна» в $ 5 млн за Родригеса. В то же время основным препятствием называется нежелание самого Хамеса переезжать в Бразилию – он предпочёл бы продолжить карьеру в Европе. Тем не менее переговоры о потенциальном трансфере продолжаются.
30-летний Хамес Родригес провёл 86 матчей за сборную Колумбии и забил 24 мяча. У него за плечами два чемпионата мира – в Бразилии (2014, четвертьфинал) и России (2018, 1/8 финала).
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