Себастьян Шиманьски тренируется с «Легией»

Польский полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски тренируется с варшавской «Легией», сообщает пресс-служба клуба.
По информации официального сайта команды, полузащитник сборной Польши набирает форму к сезону с резервной командой «Легии».
Ранее пресс-служба «Динамо» сообщала, что Шиманьски не прибыл в срок в расположение клуба из-за того, что ему дали дополнительные дни отпуска.
23-летний поляк выступает за «Динамо» с июля 2019 года, куда перешёл из польской «Легии». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.
В сезоне-2021/2022 Шиманьски сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
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