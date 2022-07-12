Себастьян Шиманьски тренируется с «Легией»

Польский полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски тренируется с варшавской «Легией», сообщает пресс-служба клуба.



По информации официального сайта команды, полузащитник сборной Польши набирает форму к сезону с резервной командой «Легии».



Ранее пресс-служба «Динамо» сообщала, что Шиманьски не прибыл в срок в расположение клуба из-за того, что ему дали дополнительные дни отпуска.



23-летний поляк выступает за «Динамо» с июля 2019 года, куда перешёл из польской «Легии». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.



В сезоне-2021/2022 Шиманьски сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.