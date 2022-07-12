Журналист Романо: на этой неделе будет объявлено о переходе Ярмоленко в «Брентфорд»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко на этой неделе станет игроком «Брентфорда», сообщает в своём твиттере журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже согласовали все детали сделки, а сам Ярмоленко получил британскую визу. Объявление о трансфере футболиста должно произойти в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» предложило Андрею Ярмоленко бессрочный контракт, однако, по сообщениям различных источников, сделка сорвалась.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 у Ярмоленко истек срок контракта с «Вест Хэмом» и он стал свободным агентом. В прошлом сезоне украинец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и отдал три результативные передачи.

Самые результативные клубы в АПЛ.