Месут Озил покинул «Фенербахче»
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33-летний немецкий атакующий полузащитник Месут Озил покинул турецкий «Фенербахче», сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
С апреля этого года футболист был исключён из основного состава команды и не принимал участия в официальных матчах клуба.
В сезоне-2021/2022 Озил принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Фенербахче», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
За свою многолетнюю карьеру полузащитник успел поиграть за немецкий «Шальке-04», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и другие клубы. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.
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