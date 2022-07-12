«Бавария» подтвердила переговоры по трансферу Маттейса де Лигта

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил переговоры по трансферу защитника сборной Нидерландов и «Ювентуса» Маттейса де Лигта.



«Мы ведём переговоры, но больше я сказать вам ничего не могу. Оптимистичный ли у меня настрой? Всегда», — приводит слова Салихамиджича Football Italia.



Ранее сообщалось, что Маттейс с самого детства поддерживал немецкий клуб и хотел перейти в стан мюнхенской команды в 2019 году, однако тогда «Бавария» вышла из переговоров из-за слишком большой суммы трансфера. Главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман лично заинтересован в трансфере молодого защитника и рассчитывает, что он станет лидером обороны команды. Недавно в «Баварию» перешли хорошие знакомые Маттейса, а именно Райан Гравенберх и Нуссайр Мазрауи.

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