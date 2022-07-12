Германия — Испания: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 12 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Германия — Испания. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Германия — Испания покажет телеканал «Матч».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Ассистенты рефери — её соотечественницы Мануэла Николози и Элоди Коппола.



Соперниками женских сборных Германии и Испании по группе B являются национальные команды Дании и Финляндии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.