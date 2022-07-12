Дания — Финляндия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 12 июля, на чемпионате Европы среди женщин состоится матч группы B. На стадионе «МК (Денбай)» В Милтон-Кинс (Англия) сборная Дании сыграет с Финляндией во 2-м туре группового этапа. Встреча начнётся в 19:00 мск и будет показана на телеканале «Матч».
Дания и Финляндия — аутсайдеры группы B. В первом туре они проиграли Германии (0:4) и Испании (1:4), соответственно. На счету обеих сборных нет набранных очков. Обслужит матч между Данией и Финляндией бригада арбитров во главе с Юлианой Деметреску (Румыния). Помогать ей будут Петруца Югулеску (Румыния) и Анита Вад (Венгрия). Резервный арбитр — Черил Фостер (Уэльс).
Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим обладателем турнира является сборная Нидерландов.
- 12 июля 2022
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