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Германия — Испания: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Германия — Испания: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 12 июля, на чемпионате Европы среди женщин состоится матч 2-го тура группового этапа (Группа B). На стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) сборная Германии сыграет с Испанией. Встреча начнётся в 22:00 мск. Трансляция игры состоится на телеканале «Матч».

Германия — лидер своего квартета. В первом туре немецкая сборная разгромила Данию (4:0). Испания разгромила Финляндию (4:1), но за счёт худшей разницы идёт на втором месте. Сборные Финляндии и Дании, не набравшие очков, идут следом.

Встречу Германия — Испания обслужит бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар (Франция). Помогать ей будут Элоди Коппола (Франция) и Мануэла Николози (Франция). Резервным арбитром назначена Ивана Пройковска (Северная Македония).

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим обладателем титула является сборная Нидерландов.

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