«Ювентус» отклонил предложение «Баварии» по де Лигту. Мюнхенцы предлагали € 60 млн

Мюнхенская «Бавария» сделала «Ювентусу» предложение по Маттейсу де Лигту. По информации источника, «Бавария» предложила за голландского центрального защитника € 60 млн плюс бонусы в размере более € 10 млн. Однако «Ювентус» не устроило такое предложение, сообщает Get German Football News.



Сообщается, что «Ювентус» хочет получить около € 80 млн. Оба клуба рассчитывают в короткие сроки прийти к соглашению.



Ранее сообщалось, что Маттейс с самого детства поддерживал немецкий клуб и хотел перейти в стан мюнхенской команды в 2019 году, однако тогда «Бавария» вышла из переговоров из-за слишком большой суммы трансфера. Главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман лично заинтересован в трансфере молодого защитника и рассчитывает, что он станет лидером обороны команды. Недавно в «Баварию» перешли хорошие знакомые Маттейса, а именно Райан Гравенберх и Нуссайр Мазрауи.

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