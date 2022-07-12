«Мы достигли дна». Хегерберг — о поражении 0:8 от Англии на чемпионате Европы
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Нападающая сборной Норвегии Ада Хегерберг прокомментировала разгромное поражение своей команды от Англии (0:8) в матче группового этапа женского чемпионата Европы.
«Мы хорошо начали игру, но затем пропустили первый гол. У Англии был чёткий путь к победе, они забивали гол за голом, это неприемлемо. Сейчас это суровая реальность. Очевидно, мы достигли дна. Нам нужно продолжать тянуться вверх», — приводит слова Хегерберг официальный сайт УЕФА.
Отметим, что сборная Англии стала первой командой, забившей восемь мячей в одном матче в рамках чемпионата Европы.
27-летняя Хегерберг — первая обладательница «Золотого мяча» среди женщин. Свою награду Ада получила в 2018 году. С 2014-го Хегерберг играет в составе французского «Лиона».
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