Источник: «Реал» отказался подписывать Банду из-за скандального теста на определение пола

Мадридский «Реал» был близок к оформлению перехода нападающей китайского клуба «Шанхай Шенгли» Барбры Банды. Однако испанский клуб остановил оформление трансфера из-за теста на определение пола, который 22-летняя спортсменка провалила в составе сборной Замбии. Об этом сообщает OK Diario. Из-за провального тестирования Банда, являющаяся одной из сильнейших футболисток Африки, не смогла поехать на женский Кубок африканский наций.

В крови Банды, которая также является капитаном сборной Замбии, было зафиксировано высокое количество тестостерона — больше, чем допускает Африканская конфедерация футбола. Поэтому спортсменку отстранили от участия в Кубке африканских наций. Хотя Банда и знала о результатах тестирования, она продолжала готовиться к турниру вместе с национальной командой.

Впервые о Банде заговорили после Олимпийских игр – 2020, когда Барбра оформила по хет-трику в ворота Нидерландов и Китая.