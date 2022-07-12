Источник назвал сумму, которую получили судьи за работу на Суперкубке России

В субботу, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» встречались в матче за Суперкубок России. Петербуржцы одержали победу со счётом 4:0 и стали обладателями трофея. Стал известен гонорар, который получили судьи за работу на этом матче. Об этом сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, главный арбитр встречи Владимир Москалёв заработал чуть более 300 тысяч рублей. Все судьи матча «Зенит» — «Спартак» получили тройную зарплату, так как за важные матчи предусмотрена надбавка.



Таким образом, гонорар главного арбитра Владимира Москалёва за судейство матча за Суперкубок составил 300 150 рублей, его помощники Валерий Данченко и Максим Ковалёв получат по 143 550 рублей, видеоарбитр Сергей Карасёв — 150 075 рублей, его ассистент Максим Гаврилин — 75 038 рублей, резервный судья Кирилл Левников — 65 250 рублей.



За судейство финала Кубка России и Суперкубка — тройная оплата. Как известно, сейчас главный арбитр получает 115 тысяч рублей за один матч в РПЛ.



С 19-го тура сезона-2022/2023 гонорар возрастёт до 200 тысяч рублей за матч. Соответственно, повысятся и выплаты помощникам арбитра – с 55 до 100 тысяч. Видеоарбитру – с 57 до 100 тысяч. Ассистенту видеоарбитра – с 28 до 50 тысяч.



Сообщается, что Российский футбольный союз (РФС) в будущем намерен и дальше увеличивать размер гонораров для судей, что должно положительно сказываться на их работе. Кроме того, по итогам прошлого сезона судьи впервые получили премии за хорошую работу. Выплаты составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей.